Суд приговорил депутата думы Екатеринбурга Олега Кагилева к 7 годам колонии по делу о взятке

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил депутата городской думы Олега Кагилева к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима за приготовление к получению взятки (часть 1 статьи 30, часть 6 стати 290 УК РФ), пишет Znak.com. Кагилеву также запрещено занимать госдолжности в течение 5 лет.

Приговор по уголовному делу огласил судья Денис Абашев. Предполагаемый посредник при даче взятки, директор ООО «СПК» Денис Шадрин, также приговорён к лишению свободы сроком на 7 лет, обоих обвиняемых взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, в феврале 2017 года Олег Кагилев, работая в должности главы управления капитального строительства Свердловской области, узнал о грядущем расторжении контракта с компанией, которая строила спортивный комплекс «Синегорец» в посёлке Баранчинском. Через Шадрина вышел на руководителей компании «СтроймонтажУрал-2000» и предложил принять участие в конкурсе на оставшиеся работы на сумму 132 млн рублей. За победу в конкурсе Кагилеву и Шадрину должны были передать откат в размере 6,6 млн рублей, или 5% от суммы контракта.

Подрядчик, получив контракт, платить взятку отказался. Более того, полученные им от «СК Синегорец» деньги он не стал переводить субподрядчику, а отправил на счёт подконтрольной ему фирмы. Ущерб от действий компании составил 32,2 млн рублей. За это, а также за ряд других эпизодов причинения имущественного ущерба владелец ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимир Абраменко получил 4 года 9 месяцев колонии и штраф в размере 270 тысяч рублей, но сумел скрыться и был объявлен в розыск. Сам «Синегорец» в итоге достраивала другая компания — ЗАО «Спецавтоматика».

Сам Олег Кагилев вину в деле не признавал, а на заседании суда заявил, что «никогда ни с кем ни о чём не договаривался», за ходом конкурса по поиску подрядчика не следил. Участие компании, учредителем которой в прошлом был его отец, экс-глава управления капстроительства, он объяснил тем, что помогал «СтроймонтажУралу-2000» найти подрядчиков, чтобы выполнить работы в срок. Доступа к счетам компании Кагилев не имел. Суд тем не менее посчитал вину Кагилева и Шадрина доказанной. Депутат собирается обжаловать приговор.

Напомним, претензии к Олегу Кагилеву также имеет саровская компания «Система», реконструировавшая Нижнетагильский драмтеатр. В августе 2014 года «Система» заключила с генподрядчиком реконструкции Нижнетагильского драмтеатра — компанией «НеоКрил», принадлежащей Олегу Кагилеву, — договор на общую сумму 245 миллионов рублей. Согласно контракту, компания поставила оборудование: механическое (89 млн рублей), световое (86 млн рублей) и звуковое (35 млн рублей), а затем произвела его монтаж и пусконаладочные работы за 34 млн рублей. «НеоКрил» не оплатил саровчанам последнюю часть оборудования и работ на общую сумму более 58 млн рублей, хотя «Система» выполнила эти обязательства в полном объёме, а заказчик также оплатил их генподрядчику. ЗАО «Система» утверждает, что уже после начала судебных разбирательств с «НеоКрилом» компания вывела со своих счетов около 200 млн рублей, полученных за реконструкцию драмтеатра, и начала процедуру банкротства. Саровчане не исключают возможности уголовного преследования учредителей и руководства «НеоКрила».