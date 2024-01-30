Суд приговорил члена банды из Нижнего Тагила, которая кошмарила и похищала бизнесменов в начале 2010-х, к 10 годам лишения свободы

Накануне, 29 января, Челябинский областной суд приговорил жителя Нижнего Тагила Владимира Нестерова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвинили в бандитизме, вымогательстве, похищении человека и разбое организованной группой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Признан виновным в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ), незаконной перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов, совершённой организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК РФ), похищении человека организованной группой (п. “а” ч. 3 ст. 126 УК РФ — четыре преступления), разбое организованной группой, в крупном и особо крупном размерах (пп. “а”, “б” ч. 4 ст. 162 УК РФ — два преступления, п. “а” ч. 4 ст. 162 УК РФ — два преступления), вымогательстве с применением насилия, организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере (пп. “а”, “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ — четыре преступления)», — сообщается на сайте суда.

Суд учёл явку с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном, а также активное способствование расследованию преступлений, наличие на иждивении двух малолетних детей, состояние здоровья близких родственников и частичное возмещение ущерба потерпевшему. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев, с наложением определённых обязанностей и ограничений. Кроме того, судом были удовлетворены гражданские иски потерпевшего о взыскании с Владимира Нестерова компенсации материального ущерба и морального вреда в размере 2,4 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ОПГ действовала на территории Челябинской и Свердловской областей в 2011–2012 годах, похищая бизнесменов и требуя с них большой выкуп — от 10 до 20 млн рублей. Семь членов банды, включая главаря Алексея Шарина, были осуждены в 2013 году на сроки от 5 до 14 лет. Тогда подсудимому удалось скрыться от правоохранителей и он был объявлен в федеральный розыск.