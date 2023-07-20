В Челябинске будут судить члена банды из Нижнего Тагила, которая кошмарила и похищала бизнесменов в начале 2010-х

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Нижнего Тагила (фамилия не указана. — Прим. ред.), который в начале 2010-х годов в составе организованной банды Алексея Шарина похищал предпринимателей и требовал выкуп. Семь членов банды, включая главаря, были осуждены в 2013 году на сроки от 5 до 14 лет. Тогда подсудимому удалось скрыться от правоохранителей и он был объявлен в федеральный розыск, а затем задержан в Свердловской области, сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Как пишет информационное агентство 74.ru, в апреле 2011 года банда, переодевшись в форму ОМОНа, на дороге от Челябинска к посёлку Западному в Сосновском районе напала на местного коммерсанта, похитила его и отвезла в садоводческий домик, находившийся в Нижнем Тагиле. Там преступники потребовали от заложника 10 млн рублей за освобождение. Кроме того, один из осуждённых угнал автомобиль Mercedes, принадлежащий жертве. В декабре того же года в Нижнем Тагиле банда совершила нападение на другого предпринимателя, также похитив его. В лесу преступники потребовали выкуп в размере 10 млн евро.

«Ещё два таких же нападения банда совершила в июне и декабре 2012 года в Челябинске и области, требуя с похищенных предпринимателей выкупы в размере 20 и 15 млн рублей. Одного из потерпевших преступники отпустили, поскольку тому необходимо было снять деньги для выкупа с банковского счёта, но мужчина, оказавшись на свободе, обратился в правоохранительные органы и требуемую сумму участникам банды так и не передал», — отметили ранее в пресс-службе Челябинского областного суда.

Тагильчанину предъявлено сразу несколько обвинений: по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и перевозка огнестрельного оружия), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.