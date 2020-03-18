Суд приговорил бывшего начальника московского СК Дрыманова к 12 годам колонии

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 196 миллионов рублей по делу о взятке, пишет «Дождь».

Суд также лишил его звания генерал-майора юстиции и права работать в органах в течение пяти лет.

По версии следствия, Дрыманов вместе со своим заместителем Денисом Никандровым, бывшим главой управления СК по Центральному округу Алексеем Крамаренко и бывшим руководителем управления собственной безопасности СК Михаилом Максименко за миллион долларов смягчили обвинение Андрею Кочуйкову по кличке Итальянец, соратнику вора в законе Шакро Молодого, чтобы его могли освободить из СИЗО.

Обвинение просило для Дрыманова 16 лет строгого режима. Сам Дрыманов не признал вину.