Суд прекратил уголовное дело против священника, который не лечил приёмную дочь от ВИЧ, из-за чего девочка умерла

В Санкт-Петербурге суд прекратил уголовное дело в отношении протоиерея Георгия Сычёва и его жены Елены. Семейная пара отказалась лечить свою приёмную дочь от ВИЧ, в итоге 10-летняя девочка умерла.

«Ходатайство о прекращении уголовных дел, возбуждённых по части 1 статьи 109 УК РФ (“Причинение смерти по неосторожности”) и статье 125 УК РФ (“Оставление в опасности”), было заявлено стороной защиты в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Подсудимые и государственный обвинитель не возражали», — сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Как пишет Znak.com, в 2011 году протоиерей Георгий Сычёв и его жена Елена удочерили 4-летнюю девочку. Сразу после рождения малышке был поставлен диагноз «ВИЧ-инфекция». Приёмные родители были осведомлены о состоянии здоровья ребёнка, девочка регулярно осматривалась врачами Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В марте 2013 года ребёнку была назначена антиретровирусная терапия, но Сычёвы отказались её проводить.

По данным следователей, в 2014 году медики отметили прогрессирование заболевания. Им удалось уговорить Сычёва на терапию в стационаре. Однако приёмные родители посчитали, что лечение не дало результатов, и забрали девочку домой. В мае 2015 года ребёнка госпитализировали в детскую больницу с пневмонией. В обвинительном заключении уточняется, что Елена Сычёва не поставила в известность медиков об основном диагнозе малышки. В итоге врачи выявили признаки крайне тяжёлого иммунодефицита и вновь направили девочку в профильную клинику для проведения терапии. Но Сычёвы опять забрали девочку домой. В августе 2017 года их приёмная дочь умерла.

Следствием установлено, что летальный исход заболевания стал следствием отказа родителей от лечения.

По данным РАПСИ, Сычёв — полковник МВД России в отставке, работавший в системе противопожарной службы, входившей в состав МВД. После увольнения принял сан священника. Является настоятелем трёх храмов в Петербурге: в СИЗО «Кресты», храма для сотрудников МЧС, храма-часовни при тюремной больнице Гааза.