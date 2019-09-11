Суд предложил вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру

В Мещанском суде Москвы судья Ирина Аккуратова поставила вопрос о возврате дела «Седьмой студии», по которому проходит режиссёр Кирилл Серебренников, в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении, пишет «Дождь».

По её словам, оно содержит противоречащие сведения. Адвокаты поддержали предложение судьи.

По словам защитников, следствие ошибочно сделало вывод о том, что Серебренников и остальные участники «Седьмой студии» похитили деньги.

«Обвинение несостоятельно, а обвинителям следует от него отказаться», — подчеркнули адвокаты.

Судья Аккуратова также предложила поставить вопрос об изменении меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии».

Ранее, на заседании в августе, судья огласила результаты новой экспертизы по делу, показавшей, что сумма затрат на проект «Платформа», который делала «Седьмая студия», превысила сумму, выделенную министерством культуры. Эксперты пришли к выводу, что на проект «Платформа» в течение трёх лет требовалось не менее 300 миллионов рублей с налогами, при этом Минкультуры выделило студии 216,5 миллиона рублей.

В деле «Седьмой студии» шестеро фигурантов, их обвиняют в хищении 133 миллионов, которые были выделены государством на проект «Платформа».