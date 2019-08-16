Происшествия

«Никто ничего не украл»: суд обнародовал выводы экспертизы по делу «Седьмой студии»

16.08.2019 14:09
«Никто ничего не украл»: суд обнародовал выводы экспертизы по делу «Седьмой студии»

Комплексная экспертиза по делу «Седьмой студии» показала, что сумма затрат на проект «Платформа» превысила сумму, выделенную министерством культуры, со ссылкой на результаты экспертизы, оглашённые в Мещанском суде Москвы, пишет «Дождь». 

Эксперты пришли к выводу, что на проект «Платформа» в 2011–2014 годах требовалось не менее 300 миллионов рублей с налогами либо около 260 миллионов рублей без учёта налогов. Министерство культуры при этом выделило студии 216,5 миллиона рублей. 

«Получается, что экспертиза подтвердила, что никто ничего не украл. Кирилл Семёнович [Серебренников] с командой сэкономили государству 44 миллиона рублей», — сказал адвокат режиссёра Дмитрий Харитонов

Адвокат Ирина Поверинова добавила, что «Седьмая студия», кроме средств, выделенных Министерством культуры, тратила на проект деньги спонсоров и собственные средства. 

Комплексную финансово-экономическую, оценочную и искусствоведческую экспертизу Мещанский суд назначил в апреле. Финансовую деятельность «Седьмой студии» изучал экспертный центр при Минюсте. Комиссия должна была выяснить рыночную стоимость затрат на проект «Платформа» и исходя из этого определить, осуществлялась ли растрата бюджетных денег. В деле «Седьмой студии» шестеро фигурантов, их обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены государством на проект «Платформа». 

Фото: ТАСС
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