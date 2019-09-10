Суд постановил взыскать с организаторов акции в Москве более 1,2 млн рублей

Коптевский районный суд Москвы в полном объёме удовлетворил иск транспортной компании «Мосгортранс» к организаторам протестных акций в столице.

В «Мосгортрансе» считают, что из-за акции 27 июля «произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки».

Ответчиками по делу выступали Илья Яшин, Александр Соловьёв, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Как пишет «Медуза», общая сумма, которую им придётся выплатить составляет 1 миллион 218 тысяч 591 рубль.

Напомним, после протестных акций оппозиции в Москве в столичные суды поступило три исковых заявления от компаний «Мосгортранс», «Автомобильные дороги» и ООО «АНКОР». Общая сумма исковых требований составила более 13 млн рублей.