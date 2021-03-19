Суд пересмотрит приговор виновнику смертельной аварии на Малышева в Екатеринбурге

Сторона обвинения подала апелляционную жалобу в Ленинский районный суд с требованием ужесточить приговор Владимиру Васильеву, который устроил смертельную аварию на улице Малышева в августе 2019 года.

Также апелляцию планирует подать и сторона погибшего таксиста. Родители мужчины недовольны решением суда и намерены добиться увеличения срока для виновника аварии, пишет Е1.ru.

Напомним, по версии следствия Васильев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял автомобиль своего приятеля, припаркованный у дома на улице 40 лет Комсомола, и поехал по городу, значительно превышая скорость. На перекрёстке Малышева-Московский он попал в аварию с пятью автомобилями, в результате которой погибли два человека. Сам мужчина утверждает, что ему стало плохо за рулём. Кроме того, во время следствия выяснилось, что анализы за виновника страшной аварии сдал его отец, высокопоставленный служащий Росгвардии. В результате Ленинский районный суд поговорил Владимира Васильева к 9 годам и 3 месяцам колонии.