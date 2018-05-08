Суд отправил за решётку известного екатеринбургского блогера за неуплату алиментов

В Екатеринбурге суд назначил за неуплату алиментов административный арест на 10 суток известному екатеринбургскому блогеру Ивану Соломину (TramEkb). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. В ведомстве уточнили, что за несколько лет Соломин накопил долг в 370 тысяч рублей.

«В отношении 31-летнего гражданина судебным приставом-исполнителем Верх-Исетского районного отдела было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов, — рассказали в отделе по взаимодействию с СМИ УФССП России по Свердловской области. — Более двух лет должник уклонялся от уплаты алиментных платежей на содержание своего несовершеннолетнего сына, поясняя это тем, что у него временные материальные трудности».

По данным портала E1.ru, в настоящее время Иван работает в рекламном агентстве «WTF!?», но в фирме ничего не смогли пояснить порталу по поводу ареста.

Иван Соломин – выпускник УГТУ-УПИ, с 2011 года по сентябрь 2014 года работал водителем трамвая в Екатеринбургском ТТУ. В этот период завёл блог в Twitter под названием TramEkb, где рассказывает о транспортной инфраструктуре Екатеринбурга.