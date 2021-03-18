Суд отправил предполагаемого лидера хакерской группировки Lurk в СИЗО

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца главного фигуранта дела хакерской группы Lurk Константина Козловского. Его обвиняют в создании преступного сообщества хакеров, похитившего с помощью вируса Lurk у ряда компаний и банков порядка 1,3 млрд рублей.

Ранее Крзловский уже был под арестом, однако Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил решение Свердловского областного суда, который в октябре прошлого года выпустил мужчину из-под ареста и установил запрет определённых действий. В итоге Кировский районный суд посчитал, что Козловский с момента освобождения из-под стражи покидал Свердловскую область, пользовался средствами связи и выходил в интернет, пишет Znak.com.

Константин Козловский был задержан в мае 2016 года по обвинению в мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст.159.6 ч.4 УК РФ), неправомерном доступе к компьютерной информации (ст.272 ч.3 УК РФ) и создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, совершенных организованной группой. В деле, которое сейчас рассматривается в Кировском райсуде, помимо Константина Козловского фигурирует ещё 21 человек.

По версии следствия, участники хакерской группы Lurk за несколько лет сумели похитить 1,3 млрд рублей из коммерческих компаний, банков «Таата», «Гарант-Инвест» и «Металлинвестбанк» и других предприятий. Для вывода средств использовали крупные банки, такие как Тинькофф-банк, Сбербанк России, Россельхозбанк, Бин-банк, ВТБ-24, ВТБ, банк «Авангард», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Альфа-банк. Также они проникли в компьютерную сеть екатеринбургского аэропорта Кольцово, скопировали информацию с серверов транспортного узла.

Сами подсудимые неоднократно заявляли, что не признают предъявленного им обвинения. В частности, екатеринбуржец Константин Козловский заявлял, что его работу курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев, под покровительством которого, в частности, были созданы вирусы WannaCry и Lurk.