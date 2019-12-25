Суд отправил под домашний арест бывшего замглавы Минкомсвязи, подозреваемого в мошенничестве

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест экс-заместителя главы Минкомсвязи Алексея Солдатова, который был одним из создателей Рунета. Солдатова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как пишет ТАСС, суд отказал в удовлетворении ходатайства главного следственного управления ГУ МВД России по Москве об избрании меры пресечения в виде ареста, поступившего 13 декабря. Срок домашнего ареста Солдатову установлен до 28 января 2020 года.

По данным «Медузы», уголовное дело, фигурантом которого является бывший чиновик, связано с переносом порядка 490 тысяч IPv4-адресов на сумму более 600 млн рублей из Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) в чешскую компанию Reliable Communications, в которой Солдатов является совладельцем.