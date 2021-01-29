Суд отправил под домашний арест брата, юриста и нескольких соратников Навального

Тверской суд Москвы отправил юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь и брата оппозиционера Алексея Навального Олега под домашний арест до 23 марта. Такую же меру пресечения судья избрал в отношении координатора московского штаба Навального Олега Степанова, главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и участницы группы Pussy Riot Марии Алёхиной, сообщает «ОВД-Инфо».

Решение о домашнем аресте было вынесено сегодня, 29 января. Всем пятерым запрещено покидать квартиру, общаться с кем-либо, кроме адвоката и близких родственников, пользоваться почтой, интернетом и телефоном, кроме вызова экстренных служб. Соратникам Алексея Навального вменяют ст. 236 УК РФ (о нарушении санитарно-эпидемиологических правил), где максимальная санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.

Следствие считает, что из-за призывов к митингам граждане, в том числе те, которым необходимо было быть на самоизоляции, пришли участвовать в несанкционированной акции, создав угрозу массового заражения.

Всего по итогам несанкционированных акций, прошедших в России 23 января, сотрудники Следственного комитета возбудили более 20 уголовных дел. В Москве расследуется 7 уголовных дел по ст. 318 УК РФ, сообщает ТАСС. За нападения на полицейских и сотрудников Росгвардии задержаны 6 человек, 5 из них отправлены в СИЗО, в отношении одного избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. В Екатеринбурге суд также арестовал на 10 суток сторонницу местного штаба оппозиционера Алексея Навального Викторию Райх. По данным Znak.com, её признали виновной в организации несанкционированной акции 31 января (по статье 20.2 КоАП). Основанием для ареста послужила видеозапись, которую девушка якобы опубликовала на канале штаба в YouTube. Однако сама Виктория вину не признаёт.

Напомним, 23 января по всей стране прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, помещённого под стражу в СИЗО «Матросская тишина». Участие в них приняли до 300 тысяч человек. В Нижнем Тагиле трое человек, задержанных во время «прогулки», были оштрафованы на 10 тысяч рублей. Сторонники политика планируют провести новое «шествие» 31 января.

Редакция АН «Между строк» предупреждает, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях грозит административной или даже уголовной ответственностью. А также не призывает участвовать в них.

* По решению Минюста России ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.