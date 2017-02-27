Суд отменил взыскание с РБК в пользу «Роснефти» 390 тысяч рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о взыскании с телеканала РБК 390 тысяч рублей в пользу «Роснефти». Об этом сообщается в трансляции РБК из зала суда.

«Суд полностью снял компенсацию, присуждённую столичным арбитражным судом», – отметили в РБК.

Однако в то же время, согласно постановлению суда, сведения из статьи и телепередачи на телеканале РБК признаны не соответствующими действительности и порочащими. На сайте и телеканале РБК должны появиться опровержения. Они должны быть опубликованы в течение десяти дней с момента вступления судебного решения в силу.

Кроме того, с сайта РБК должна быть удалена статья, в которой раскрывались подробности, связанные с приватизацией акций нефтяной госкомпании. В публикации со ссылкой на источники говорилось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин просил правительство принять меры, чтобы британская BP, которая владеет 19,75% акций «Роснефти», не смогла получить в российской компании блокирующий пакет, в «Роснефти» назвали эти сведения «фантазиями».

Изначально «Роснефть» требовала от РБК компенсации на сумму более 3,1 млрд рублей за статью «Сечин попросил правительство защитить “Роснефть” от BP». Однако в декабре 2016 года арбитражный суд Москвы решил взыскать с РБК только 390 тысяч рублей, пояснив, что «Роснефть» не смогла доказать факт утраты доверия к компании.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РБК