Суд отменил приговор осуждённому за взятку экс-чиновнику Минобороны

Мосгорсуд отменил приговор бывшему директору департамента аудита государственных контрактов Минобороны Максиму Куксину, осуждённому на 10 лет за взятку, со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.

Суд отправил дело на новое рассмотрение и оставил Куксина под подпиской о невыезде. Максима Куксина арестовали в июле 2018 года — по версии следствия, он получил 12 миллионов рублей за продвижение по службе и покровительство от своего подчинённого — бывшего начальника второго отдела департамента аудита госконтрактов Минобороны Юрия Ефимова.

В декабре 2019 года суд признал Куксина виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, ему также назначили штраф в размере 30 миллионов рублей и лишили права занимать определённые должности в госорганах на срок 10 лет.