Суд отказался взыскать 1,4 млрд рублей с госпиталя Тетюхина в пользу властей Свердловской области

Арбитражный суд Свердловской области отказал Корпорации развития Среднего Урала в иске о взыскании 1,4 млрд рублей с Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. В. В. Тетюхина (УКЛРЦ), сообщается в картотеке суда.

Согласно картотеке, решение было принято сегодня. Кроме того, суд отказал госпиталю Тетюхина во встречном иске.

КРСУ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск о взыскании с госпиталя восстановительных инновационных технологий имени Тетюхина (ГВИТ) 1,4 млрд рублей, которые правительство вкладывало в строительство больницы. Как ранее говорил губернатор региона Евгений Куйвашев, есть вероятность, что руководство госпиталя зарегистрировало основные активы учреждения на офшорные компании, а на балансе компании, где может получить акции правительство Свердловской области, нет никакой собственности. Поэтому КРСУ вынуждена была обратиться в суд.

Акционер Уральского лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина, сын умершего два года назад мецената Дмитрий Тетюхин назвал «рейдерством» действия властей Свердловской области.

Ранее, 30 августа, руководство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина объявило, что с 1 августа прекращает свою основную деятельность — работу по эндопротезированию, сообщал советник генерального директора клиники Михаил Лавров.