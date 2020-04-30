Суд отказался смягчить приговор жителю Нижнего Тагила, осуждённому за массовое убийство

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство Дмитрия Чудинова, осуждённого за массовое убийство девушек, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Чудинов, осуждённый 10.04.2008 года к 20 годам заключения за совершение убийств женщин, обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы боле мягким наказанием. Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражала против удовлетворения ходатайства. В итоге суд отказал Чудинову», — сообщила старший помощник прокурора региона Марина Канатова.

В начале 2007 года возле посёлка Лёвиха под Нижним Тагилом было найдено массовое захоронение, в котором были обнаружены останки как минимум 15 девушек в возрасте 13–17 лет. По обвинению в убийстве были арестованы братья Эдуард и Дмитрий Чудиновы, а также семь их подельников. Следствие установило, что это была банда сутенёров: они убивали проштрафившихся проституток и девочек, которых они принуждали к занятию проституцией, но не смогли заставить. В числе убитых оказалась даже 14-летняя дочь главаря банды Эдуарда Чудинова. Тела всех убитых закапывали в одном месте возле Лёвихи.