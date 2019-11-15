Суд отказался рассматривать иски к оппозиционерам от службы такси из-за неявки истца

Тушинский районный суд Москвы отказался рассматривать три исковых заявления компании «М.Такси Коммуникации» на общую сумму 524 тысячи рублей против оппозиционеров из-за повторной неявки истца на заседание. Об этом сообщил в своём телеграм-канале адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Напомним, служба заказа такси «М.Такси» 22 августа подала судебные иски о возмещении убытков на общую сумму 787 тысяч рублей к предполагаемым организаторам несогласованных митингов за честные выборы, прошедших в столице 27 июля, 3 и 10 августа. Позже компания снизила сумму исковых требований и список ответчиков по делу.

На прошедшем суде ответчиками выступали политик Алексей Навальный, глава его московского штаба Олег Степанов, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, юрист фонда Любовь Соболь, ведущий «Навальный Live» Владимир Милов и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина и Александр Соловьёв.