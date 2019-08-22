Московская служба заказа такси подала судебные иски к организаторам несогласованных митингов

Служба заказа такси «М.Такси» подала судебные иски о возмещении убытков на общую сумму 787 тысяч рублей к предполагаемым организаторам митингов 27 июля и 3 августа. Как сообщило агентство городских новостей «Москва», ответчиками выступают Илья Яшин, Юлия Галямина и Александр Соловьев.

По информации ФБК, служба «М.Такси» — победитель подряда на перевозку государственного информагентства «Россия Сегодня».

«Открытые медиа» выяснили, что владельцу компании-перевозчика Василию Саушкину принадлежит ещё 50 фирм. Часть из них регулярно получают госконтракты на сотни миллионов рублей в год от компаний и предприятий, связанных с московским правительством.