Суд отказался принять жалобу Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот на митинге

Басманный суд отказался принять к рассмотрению жалобу на бездействие следствия от Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот на акции протеста, со ссылкой на данные правозащитной организации «Зона права» сообщает «Дождь».

Судья посчитала, что жалоба Сосновской неподсудна Басманному суду. Адвокат Татьяна Молоканова обжаловала это решение в Мосгорсуде.

Напомним, сотрудник полиции ударил Сосновскую в живот на акции протеста 10 августа, этот момент попал на видео, после чего за девушку вступились многие российские знаменитости. Спустя два дня Сосновская подала заявление в СК.

Следственный комитет перенаправил её обращение в Росгвардию, где заявили, что росгвардейцы не имеют отношение к произошедшему. Материалы были переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России. В октябре 2019 года Сосновская подала жалобу на бездействие СК, где указала, что следствие зарегистрировало её заявление 12 августа, но до сих пор не сообщило ей о принятом решении.