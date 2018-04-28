Суд отказался перевести Малобродского под домашний арест

Басманный суд Москвы отказался изменять меру пресечения обвиняемому по делу «Седьмой студии» Алексею Малобродскому и переводить его из СИЗО под домашний арест, пишет «Дождь». Перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест просил Следственный комитет «с учётом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств».

Прокуратура выступила против перевода Малобродского из СИЗО, отметив в ходе заседания суда, что для этого не представлено каких-либо обоснований.

«Очевидно, что со времени последнего заседания возникли новые обстоятельства в виде документов из израильского посольства и решения ЕСПЧ, которые не отражены в постановлении судьи Карпова. И я думаю, что следствие поступило достаточно разумно», — заявил сам Малобродский.

Напомним, Малобродский находился под стражей с момента задержания в июне 2017 года по делу о хищениях в «Седьмой студии». В последний раз суд продлил ему меру пресечения 18 апреля — до 19 июня. Он единственный из фигурантов дела находится под арестом в СИЗО, всех остальных суд отправил под домашний арест.

По делу о хищениях в «Седьмой студии» также проходят режиссёр Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева и директор РАМП Софья Апфельбаум. Продюсер Екатерина Воронова, которая также является фигуранткой дела, объявлена в розыск.