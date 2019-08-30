Суд отказал в жалобе дизайнеру, которому сломали ногу при задержании у мэрии Москвы

Тверской районный суд отказался удовлетворять жалобу дизайнера Константина Коновалова, которому сломали ногу при задержании у мэрии Москвы 27 июля, пишут «Открытые медиа». Коновалов пожаловался на бездействие Следственного комитета, посчитавшего поведение силовиков правомерным. Судья Анатолий Беляков счёл доводы защиты несостоятельными.

Ранее СК признал, что полицейские действовали правомерно при задержании Коновалова. В ведомстве отметили, что закон «О полиции» позволяет полицейским применять физическую силу для «пресечения преступления и административных правонарушений».

Напомним, 27 июля возле мэрии была запланирована акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Коновалова задержали перед её началом во время пробежки. Дизайнер пробегал мимо мэрии и остановился сфотографировать автозаки, после чего его повалили на асфальт и наступили на ноги. У Коновалова диагностировали перелом внутреннего мыщелка большеберцовой кости. На него составили протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП).