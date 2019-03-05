Суд отказал Ходорковскому в разблокировке сайта «МБХ медиа»

Таганский районный суд Москвы отказался удовлетворить административный иск Михаила Ходорковского к Роскомнадзору из-за блокировки сайта «МБХ медиа» (mbk.news).

Защита требовала признать действия Роскомнадзора незаконными и вернуть доступ к сайту. Представители ведомства, в свою очередь, заявляли, что продолжают считать mbk.news «зеркалом» mbk.media, который был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло отмечала, что mbk.news не пишет от имени каких-либо организаций, в том числе «Открытой России».

Напомним, Роскомнадзор заблокировал домен mbk.news 6 декабря 2018 года. В начале октября было также заблокировано «зеркало» сайта по адресу mbk.sobchakprotivvseh.ru. Ходорковский подал иск к Роскомндазору в начале февраля, в нём он назвал блокировку сайта «незаконной и необоснованной».