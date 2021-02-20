Суд оставил в силе решение о замене условного срока Навальному на реальный

Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском районном суде Москвы отклонил апелляцию защиты Алексея Навального на решение о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, сообщает «Дождь».

Мосгорсуд изменил постановление суда нижестоящей инстанции в одной части: зачесть срок отбывания под домашним арестом с 30 декабря 2014 по 18 февраля 2015 года. Адвокаты Навального пояснили, что окончательный срок для него составит 2 года 6 месяцев и 2 недели, а истечёт он в конце июля — начале августа 2023 года.

«Полтора месяца скинули — уже нормально», — отреагировал на решение суда Навальный.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на реальный. С требованием в суд обратилась ФСИН, которая обвинила политика в систематических нарушениях условий испытательного срока.

В 2017 году ЕСПЧ признал несправедливым решение суда в отношении Алексея Навального и его брата Олега по делу «Ив Роше», по которому оппозиционера приговорили к 3,5 годам условно. ЕСПЧ решил, что дело касается коммерческой деятельности и не может быть квалифицировано как уголовное преступление. Однако Верховный суд России отказался исполнять решение ЕСПЧ и отменять приговор Навального.

5 февраля Навальный обратился в комитет министров Совета Европы с просьбой начать разбирательство в отношении власти России из-за неисполнения решений ЕСПЧ по его делам.

Сегодня, 20 февраля, в Бабушкинском суде также рассмотрят другое дело Навального — о клевете на ветерана.