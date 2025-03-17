Суд оставил без изменений приговор тагильчанину, осуждённому за госизмену

В законную силу вступил приговор в отношении жителя Нижнего Тагила по резонансному делу о государственной измене, вынесенный в ноябре прошлого года Свердловским областным судом. Инженер-технолог «Уралвагонзавода» Данил Мухаметов проведёт 16 лет в колонии строгого режима за передачу секретных сведений военно-технического характера украинским спецслужбам. Приговор был обжалован в апелляционной инстанции, однако Второй апелляционный суд общей юрисдикции не нашёл оснований для вмешательства в судебный акт и оставил приговор без изменений.

Установлено, что 32-летний Мухаметов действовал в сговоре со своей супругой Викторией. Приговор в отношении неё был вынесен и вступил в законную силу ранее. Её осудили на 12,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года и штрафом в 300 тысяч рублей. Данилу Мухаметову, помимо лишения свободы, назначено ограничение свободы сроком на 2 года 6 месяцев и штраф в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, супруги Мухаметовы были задержаны в апреле 2023 года в Нижнем Тагиле в ходе операции, проведённой УФСБ России по Свердловской области. По данным следствия, за денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей, они передавали информацию, которая могла быть использована против Вооружённых сил РФ в условиях проведения специальной военной операции.

«Эти данные могли быть использованы против ВС РФ в условиях специальной военной операции. В ходе оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых были изъяты предметы шпионской деятельности», — отмечали в ведомстве.

Предположительно, Мухаметовы передавали данные об «Уралвагонзаводе», где они оба работали.

Отметим, что супруги были арестованы за мелкое хулиганство и получили 12 суток заключения за две недели до их последующего задержания. Инцидент произошёл 22 марта 2023 года, когда они устроили дебош на автобусной остановке у дома № 25 по улице Ленина в Екатеринбурге. Протокол об административном правонарушении составил старший оперуполномоченный свердловского УФСБ.