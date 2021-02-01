Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей за участие в акции протеста

Щербинский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей жену политика Алексея Навального Юлию, заявила «Интерфаксу» адвокат Навальной Светлана Давыдова.

Навальную признали виновной по статье об участии в несанкционированном митинге. Её задержали днём 31 января на акции протеста в Москве, несколько часов продержали в полиции, после чего отпустили с административным протоколом.

Всего на акциях протеста в поддержку Алексея Навального, прошедших в городах России 31 января, задержали более 5400 человек, следует из карты «Медузы» и «ОВД-Инфо». Это максимальное число задержанных на российских акциях протеста. Предыдущий рекорд установили 23 января, когда полицейские задержали свыше 4000 человек.