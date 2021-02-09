Суд оштрафовал пенсионерку из Улан-Удэ на 250 тысяч рублей по статье о нарушении организации акции

Суд в Улан-Удэ оштрафовал пенсионерку-активистку Наталью Филонову на 250 тысяч рублей по статье о повторном нарушении порядка организации акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), со ссылкой на юриста Надежду Низовкину пишет «Сибирь. МБХ медиа».

«Суд был проведён в отсутствие обвиняемой и защитника — нас запустили только на оглашение. Статья 20.2 ч. 8 является арестной, и по ней заочное рассмотрение прямо запрещено ч. 3. ст. 25.1 КоАП», — сказала Низовкина.

Кроме того, пенсионерку ожидает суд по статье о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП). Низовкина связала обвинение с тем, что Филонова вела трансляцию из отдела.

Ранее, в марте 2020 года, Филонову оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции памяти Бориса Немцова. На иждивении женщины находится ребёнок с инвалидностью, а её пенсия на тот момент составляла 11,4 тысячи рублей.