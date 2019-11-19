Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей пенсионера, ударившего полицейского плакатом во время протестов в сквере у Драмтеатра

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга огласили приговор по уголовному делу пенсионера Вадима Панкратова, известного как «дед-пикет» — его обвиняли по статье 318 УК РФ «Применение не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти», пишет Znak.com.

Весной пенсионер участвовал в митингах в сквере у Драмтеатра, после которых в отношении него возбудили уголовное дело. Согласно материалам дела, он ударил плакатом полицейского, пострадавшим оказался начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга подполковник Антон Трошин. На видеозаписях, сделанных СМИ, видно, что пенсионер несколько раз замахнулся на полицейского. Панкратов утверждал, что сделал это, чтобы полицейские отреагировали на действия спортсменов, которые оттесняли митингующих.

Ранее официально сообщалось о прекращении уголовного дела, но затем оно вернулось следствию из-за того, что в материалах «не содержалось доказательства признания вины и заглаживания вины перед потерпевшим». Пенсионер утверждал, что он несколько раз извинился перед Трошиным, чтобы прекратить дело. Но полицейский, по словам Панкратова, не стал забирать заявление, потому что «генерал сказал».

Суд признал Панкратова виновным и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей в качестве наказания, также пенсионер должен будет оплатить процессуальные издержки — 1035 рублей.

Напомним, протест в сквере возле драмтеатра начался 13 мая, когда строители храма Святой Екатерины возвели забор. В первое время это было временное ограждение, но после начала протестных акций рабочие в спешке воздвигли капитальный забор. Когда президент России Владимир Путин заявил, что нужен опрос о месте строительства храма, с протестующими начали договариваться, а 21 мая забор снесли. Мэрия готовит опрос по выбору новой площадки для храма, а епархия уже отказалась от идеи возвести его в сквере.