Суд оштрафовал «Мемориал» на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагент» в Facebook

Правозащитный центр «Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей по закону об иностранных агентах за то, что на странице отделения «Мемориала» в Ингушетии отсутствовала маркировка «иностранный агент», сообщается на сайте организации.

Тверской районный суд Москвы признал центр виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Издание некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, материалов и/или их распространение, в том числе через средства массовой информации и/или с использованием сети Интернет, без указания на то, что эти материалы изданы и/или распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента»). Как сообщается на сайте «Мемориала», это судебное решение будет обжаловано.

Адвокаты организации просили суд освободить «Мемориал» от ответственности или назначить наказание ниже минимального размера штрафа. В письменных пояснениях они указали, что обязанность для НКО, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве «иностранного агента» является унизительной.

«"Мемориал" является правозащитной организацией, которая получает финансирование из-за рубежа, однако осуществляет деятельность на благо граждан Российской Федерации, отстаивая их права в государственных и международных судах. Видя же маркировку "иностранного агента", население ассоциирует НКО с "иностранным шпионом" или "внутренним врагом"», — считают в «Мемориале».

Роскомнадзор в лице своего представителя не согласился с тем, что нарушение является малозначительным. По его словам, граждане должны знать, кто им предоставляет информацию.

Напомним, в начале августа 2019 года ФСБ по Ингушетии обратилась в республиканский Роскомнадзор, указав, что на ресурсах «Мемориала» не стоит маркировка «иностранного агента». 5 сентября в отношении ПЦ «Мемориал» и председателя Совета организации Александра Черкасова были составлены протоколы о правонарушении. 1 ноября суд рассмотрел один из протоколов — в отношении организации.

Минюст внёс ПЦ «Мемориал» в реестр «иностранных агентов» 21 июля 2014 года. Центр обжаловал это решение во всех инстанциях, но оно осталось без изменений. Жалоба по делу ожидает рассмотрения в Европейском суде по правам человека.