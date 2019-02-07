Суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей за передачу, ведущую которой обвиняют в оправдании терроризма

Мировой суд оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей по административной статье о злоупотреблении свободой информации, пишет «Интерфакс».

Как рассказал главред радиостанции Максим Костиков, наказание связано с выпуском авторской передачи журналистки Светланы Прокопьевой, против которой возбуждено дело по статье об оправдании терроризма.

Поводом для возбуждения дела стал эфир, в ходе которого Прокопьева сказала, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним, и привела в качестве примера теракт в здании ФСБ в Архангельске. Ранее Роскомнадзор вынес радиостанции предупреждение за этот эфир.

Накануне, 6 февраля, в офисе радиостанции и в квартире Прокопьевой были проведены обыски. Журналистку допросили в местном СК, после чего отпустили под обязательство о явке. За программу Прокопьевой Роскомнадзор вынес предупреждение «Эху Москвы в Пскове» и «Псковской ленте новостей», опубликовавшей расшифровку эфира.