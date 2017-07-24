Суд оштрафовал активиста за пропаганду «вегетарианства и нетрадиционной ориентации»

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей активиста Ростислава Чеботарёва, участвовавшего в первоймайском шествии в колонне веганов, пишет «Открытая Россия».

Шествие прошло 1 мая в центре Москвы. Участники демонстрации вышли с лозунгами «За мир», «За достойную работу, зарплату, жизнь» и «Долой коррупцию и бедность!».

По мнению судьи, участник шествия демонстрировал «плакаты и символику за сохранение животного мира, ведя пропаганду вегетарианства и нетрадиционной ориентации».

Ему предъявили обвинение по части 5 статьи 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга». Чеботарёв держал плакат с лозунгом «Ни в какой эксплуатации нет необходимости — становись веганом». Шествие, в котором он принял участие, было согласовано, плакат был одобрен организаторами мероприятия.

Однако спустя полтора часа после начала мероприятия сотрудники полиции перегородили путь колонне и потребовали сложить плакаты. «Открытая Россия» сообщает, что полицейские стали задерживать участников с применением физической силы. Всего были задержаны 17 человек.

Адвокат движения Ольга Димитрогло считает, что реальный состав правонарушения отсутствует.

«Активисты были досмотрены дважды — на рамках металлоискателей и дружинниками КПРФ. Их допустили к шествию, противоправных действий они не совершали», — рассказала она.

Однако во время судебного заседания полицейские, задержавшие Чеботарёва, объяснили задержание тем, что они увидели радужные флаги. Активистов также обвинили в нарушении регламента, но в суд он так и не был представлен.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Радио Свобода»