Суд обязал завод под Нижним Тагилом прекратить потребление электроэнергии

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» о понуждении Баранчинского электромеханического завода (БЭМЗ) к самостоятельному ограничению энергопотребления за долг в размере 37 млн рублей, со ссылкой на пресс-службу энергетической компании пишет Znak.com. Завод обязан полностью прекратить потребление электричества сразу после вступления решения суда в силу.

В случае неисполнения судебного решения Баранчинскому электромеханическому заводу грозит штраф от 100 тыс. рублей и возбуждение уголовного дела.

С начала 2017 года свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» поэтапно отключал производственные площадки неплательщика. Отключения проводились с внешних центров электросетевых компаний, так как завод отказывал энергетикам в допуске. В результате энергопотребление завода сократилось почти в 7 раз, с 980 тыс. кВт⋅ч до 150 тыс. кВт⋅ч в месяц.

Стоит отметить, что в отношении БЭМЗ начата процедура банкротства. На предприятии введено наблюдение.

Ранее сообщалось о финансовых претензиях энергетиков к Высокогорскому горно-обогатительному комбинату.