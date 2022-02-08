Суд обязал Высокогорский техникум восстановить здание земского училища

Арбитражный суд Свердловской области обязал Высокогорский многопрофильный техникум в Нижнем Тагиле восстановить здание земского училища, который является объектом культурного наследия.

В ноябре 2021 года Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области обратилось в Арбитражный суд с иском к Высокогорскому многопрофильному техникуму, которому принадлежит земское училище. Ведомство требовало разработать научно-проектную документацию, а затем отремонтировать и отреставрировать историческое здание. На судебном заседании 8 февраля суд полностью удовлетворил иск.

Напомним, ранее Земское училище вошло в список 14 объектов, которые могут быть построены и восстановлены на принципах государственно-частного партнёрства. В 2022 году зданию исполняется 112 лет, сейчас вход в него закрыт из-за опасности обрушения.