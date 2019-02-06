Суд обязал Навального удалить расследование о поставках продовольствия Росгвардии

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крымского ООО «Мясокомбинат "Дружба народов"» к главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и обязал оппозиционера удалить расследование о поставках продовольствия Росгвардии, пишет «Интерфакс».

Мясокомбинат требовал защиты деловой репутации, удаления текста и видеоверсии расследования о поставках продуктов Росгвардии, а также публикации опровержения. Материальных требований предъявлено не было. В ФБК заявили, что будут обжаловать решения суда.

«Заседание прошло очень быстро. Судья не зачитал доказательства, приобщённые к делу. Ничего, кроме возмущения, этот процесс не вызывает. Решение суда будет нами обжаловано в ближайшее время», — рассказал юрист ФБК Иван Жданов.

Напомним, 23 августа 2018 года Навальный рассказал о том, что «Мясокомбинат "Дружба народов"» решением правительства РФ получил эксклюзивное право поставлять продовольствие для Росгвардии, из-за чего предприятие завышает закупочные цены, а также поставляет просроченные продукты. После выхода расследования глава службы войск национальной гвардии Виктор Золотов вызвал руководителя ФБК на дуэль и назвал факты, изложенные в публикации, ложными.