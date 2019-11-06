Суд обязал мэрию Нижнего Тагила привести в порядок береговую территорию в районе Фотеево

Ленинский районный суд Нижнего Тагила обязал администрацию города привести в порядок береговую линию Нижнетагильского пруда в районе Фотеево.

Согласно постановлению суда, управление городским хозяйством должно будет сначала провести инженерно-технические изыскания в районе территории берегообрушения, прилегающей к улице 1-е Фотеево, с целью определения объёмов, границ и состава работ для последующего проектирования и их реализации в рамках защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Также на мэрию возложили обязанность отремонтировать дорогу между бровкой берегового склона Нижнетагильского пруда и жилыми домами по улице 1-е Фотеево и сформировать дренажные траншеи с организованным водостоком в районе домов с № 24 по № 27.

Ранее Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращению граждан в связи с обрушением левого берега Нижнетагильского пруда в районе улицы 1-е Фотеево. Ведомством было установлено, что администрация города с 2013 года не принимает никаких мер по предотвращению негативного воздействия на береговую полосу, предупреждению чрезвычайных ситуаций.

«В результате бездействия администрации Нижнего Тагила линия протяжённости обрушения берега Нижнетагильского водохранилища в районе улицы 1-е Фотеево за 6 лет возросла на 22%, количество домов, попадающих в зону обрушения, увеличилось в 3 раза», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что главе города Владиславу Пинаеву было внесено представление, которое было рассмотрено, но реальных мер по предотвращению чрезвычайной ситуации принято не было.

Природоохранная прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. В июле суд удовлетворил требования прокурора, однако администрация Нижнего Тагила обжаловала решение суда. В итоге 31 октября апелляционная инстанция Свердловского областного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика и оставила решение районного суда без изменения. Решение суда вступило в законную силу, и его исполнение находится на контроле прокуратуры.