Суд обязал мэрию Нижнего Тагила обеспечить холодной водой жителей Верхней Черемшанки

Прокуратура Ленинского района обвинила мэрию Нижнего Тагила в бездействии и через суд обязала её обеспечить жителей нескольких домов на улице Проходчиков в посёлке Верхняя Черемшанка холодной водой.

Проблемы с водой начались у местных жителей из-за изношенности труб ещё в 2010 году. «Водоканал-НТ» отказался ремонтировать магистраль, заявив, что первый, третий и пятый дома на улице Проходчиков у компании на балансе не стоят. И это при том, что квитанции на оплату холодного водоснабжения уже в течение нескольких лет приходят, по словам жителей, именно от «Водоканала-НТ».

«С 2010 года напор воды становился всё меньше и меньше, в этом году напора нет. Вода бежит только ночью и маленькой струйкой. Дома-то старые, 1953 года, трубы все уже сгнили. Последние 3 дня холодной воды нет вообще, труба перемёрзла, когда отремонтируют – неизвестно. Зато квитанции от “Водоканала” приходят ежемесячно, как Отче наш. И такая ситуация в 3-х домах, в каждом доме по 7 квартир. У меня сын вырос уже и со мной не живёт, а у других-то ведь дети маленькие есть. Их помыть надо, постирать им как-то надо, это очень тяжело», – рассказала АН «Между строк» жительница посёлка Верхняя Черемшанка Лариса Сафронова.

Жители записались на приём к главе города Сергею Носову и обратились за помощью в прокуратуру Ленинского района.

«Носов был очень недоволен действиями “Водоканала-НТ”, потребовал, чтобы они до конца года поставили нас на баланс, тем более что документы уже все для этого подготовлены. Но “Водоканал-НТ” брать нас всё равно не хотел, мэр не мог никак заставить его это сделать, отписывался. Прокуратура обратилась в суд, и суд признал бездействие администрации города. Думаю, теперь дело сдвинется с мёртвой точки», – добавила тагильчанка.

В течение трёх месяцев после выхода постановления суда мэрия должна определить, на чей баланс поставить дома на улице Проходчиков в посёлке Верхняя Черемшанка, а также организовать подачу холодной воды в квартиры.

Агентство новостей «Между строк»