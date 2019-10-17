Суд Новосибирска согласился выпустить по УДО единоросса, осуждённого за мошенничество в особо крупном размере

Калининский суд Новосибирска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя политсовета областного отделения «Единой России» бизнесмена Юрия Глазычева. Мужчина отбывал срок за мошенничество на сумму 1 млрд рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», на слушании дела было отмечено, что экс-политик хорошо проявил себя, находясь в заключении: помогал восстанавливать церковь, работал в качестве аниматора на конкурсах для заключённых, а также написал ряд заметок для тюремной стенгазеты на тему «формирования правопослушного поведения у осуждённых».

Юрий Глазычев является бывшим совладельцем новосибирских ГУМа и ЦУМа. По данным следствия, он совершил мошенничество с кредитом банка «Уралсиб» почти на 1 млрд рублей. В декабре 2016 года мужчина был приговорён к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.