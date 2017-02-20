Суд Нижнего Тагила вынес приговор работникам УВЗ за кражу пяти полувагонов

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор двум работникам «Уралвагонзавода» и одному сотруднику депо Смычка за кражу пяти полувагонов с территории оборонного предприятия. Преступление произошло ещё в 2015 году, а похищенные вагоны до сих пор не удалось найти. Составитель поезда и два машиниста отделались условным сроком и денежной компенсацией, сообщил АН «Между строк» прокурор Ленинского района Владимир Мартынов.

«Все трое осуждены на три года лишения свободы, на основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком на три года. Также с подсудимых было взыскано возмещение материального ущерба в общей сумме 847,4 тысячи рублей», – отметил Владимир Мартынов.

По версии прокуратуры, в конце 2015 года подельники дождались момента, когда из цеха УВЗ вагонами вперёд был выпущен состав, после чего отцепили от него пять последних полувагонов. Их позже забрал и увёз в неизвестном направлении сотрудник локомотивного депо Смычка. В материалах уголовного дела есть видеосъёмка с камер наружного наблюдения, где видно, как вагоны сначала выезжают за пределы «Уралвагонзавода», а через 10 минут возвращаются на предприятие, но уже в меньшем количестве.

«Установить местонахождение полувагонов так и не удалось, пропали без вести. Скорее всего, их сразу просто порезали, попилили», – добавили в ведомстве.

Ранее никто из обвиняемых проблем с законом не имел, свою вину участники уголовного дела признать отказались. За кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, тагильчанам грозило наказание до шести лет лишения свободы.

Агентство новостей «Между строк»