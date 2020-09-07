Суд Нижнего Тагила приговорил предпринимателя к реальному сроку за взятку полицейскому

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил в колонию собственника магазинов меховых изделий за взятку полицейскому. 6 сентября 2019 года сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконной торговли в городе контрафактными товарами. Так, в одном из магазинов они нашли меховые изделия без маркировки товара контрольно-идентификационными знаками.

Чтобы не быть привлечённым к ответственности, владелец магазина в полицейском автомобиле предложил и лично передал оперуполномоченному ОЭБиПК денежное вознаграждение в размере 350 тысяч рублей, положив их в бардачок. После чего сотрудники полиции зафиксировали факт передачи взятки.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.