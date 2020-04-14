В Нижнем Тагиле предпринимателя будут судить за взятку полицейскому

В Нижнем Тагиле местный житель обвиняется в даче взятки сотруднику полиции за непринятие мер по пресечению незаконной торговли немаркированными меховыми изделиями, пишут «Вечерние ведомости». По данным обвинения, 6 сентября 2019 года сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД «Нижнетагильское» проводились оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконной торговли контрафактными товарами. В одном из магазинов Нижнего Тагила был выявлен факт реализации меховых изделий без маркировки контрольно-идентификационными знаками.

Чтобы не быть привлечённым к ответственности, владелец магазина в полицейском автомобиле предложил и лично передал оперуполномоченному ОЭБиПК денежное вознаграждение в размере 350 тысяч рублей, положив их в «бардачок». После чего сотрудники полиции зафиксировали факт передачи взятки. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.