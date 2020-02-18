Суд Нижнего Тагила отправил пенсионера в колонию на 8 месяцев за фиктивное трудоустройство и прописку 15 тысяч гастарбайтеров

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отправил 63-летнего местного жителя в колонию общего режима на 8 месяцев за фиктивное трудоустройство мигрантов. Его 33-летнюю помощницу суд приговорил к 6 месяцам условно. По данным ведомства, в общей сложности за несколько лет они поставили на фиктивный учёт около 15 тысяч иностранных граждан.
В 2014 году предприниматель организовал в городе несколько офисов, где принимал документы у мигрантов и незаконно ставил их на учёт за денежное вознаграждение. А чтобы в миграционной службе ничего не заподозрили, бизнесмен также заключал с клиентами фиктивные трудовые договоры.
Вместе с помощницей они создали прайс-лист, согласно которому мигранты могли продлить прописку на месяц за 1000 рублей, на два-три месяца — за 1400 рублей, на один год — за 3500 рублей. Совместными действиями они поставили на фиктивный учёт ещё 862 мигранта.
«Обвиняемый, являясь директором юридического лица и одновременно индивидуальным предпринимателем, заключал фиктивные трудовые договоры с иностранцами. Он осознавал, что иностранные граждане фактически выполнять трудовые обязанности не будут, а документы о фиктивных трудовых отношениях нужны для предоставления в отделение УФМС России по Свердловской области в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила, а в последующие годы — в отдел по вопросам миграции МУ МВД России “Нижнетагильское” для подтверждения патента либо продления срока его действия», — пояснили в прокуратуре.