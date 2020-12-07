Суд над устроившим в Екатеринбурге ДТП с двумя погибшими сыном полковника Росгвардии перенесли на 2021 год

Судья Ленинского суда Екатеринбурга Александр Суслов перенёс на 2021 год продолжение процесса по делу Владимира Васильева, который обвиняется в совершении ДТП с двумя погибшими, пишет ЕАН.

«На сегодняшнем заседании судья продлил меру пресечения для Васильева — арест до марта 2021 года. Следующее заседание назначено на 15 января», — сообщили в пресс-службе Ленинского суда.﻿﻿﻿

Васильев на заседании просил его отпустить домой, назначить ему домашний арест или запрет на совершение определённых действий — например, на управление автомобилем.﻿﻿

По версии следствия, Васильев, употреблявший спиртное в компании в квартире своего друга Глеба Берёзкина на ул. 40-летия Комсомола, 4 августа 2019 года около 5 утра украл ключи от Kia Rio, принадлежащего собутыльнику, и угнал машину. После угона он вместе с Берёзкиным на этой машине поехал за выпивкой, поскольку у компании всё закончилось, и на скорости свыше 100 км/ч врезался в стоявшие на светофоре четыре машины. От удара погибли водитель такси Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров.

После ДТП Васильева повезли на медосвидетельствование в ГКБ № 24, куда приехал и его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев. Полковник воспользовался тем, что медсестру Светлану Османову вызвали из смотровой, и сдал мочу вместо сына. Следователь засомневался в результатах анализа, назначил экспертизу ДНК, и подмена вскрылась. Васильева-младшего признали пьяным.

Сам полковник между тем ушёл от ответственности — в 58-м военном следственном отделе СКР по ЦВО отказались возбуждать уголовное дело. Следователи установили вину полковника Васильева, но освободили его от ответственности на основании примечания к статье 316 УК РФ «Укрывательство преступлений» как близкого родственника.