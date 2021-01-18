Суд над Навальным состоится прямо в отделе полиции, его адвоката уведомили об этом за несколько минут до его начала

Суд над Алексеем Навальным по мере пресечения состоится прямо в отделе полиции в Химках, куда политик был доставлен после задержания, со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову пишет «Медуза».

По её словам, суд должен был начаться в 12:30 мск, ей сообщили об этом за несколько минут до этого времени. Глава сети штабов Навального Леонид Волков опубликовал в Twitter фото уведомления, выданного Михайловой.

«Безумие. Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею. Ровно сейчас — в 12:30 — они выдали адвокату Михайловой бумагу о том, что в 12:30 же ПРЯМО В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ приедет судья и состоится "суд" над Навальным», — написал Волков, назвав подобный закрытый выездной суд «предпоследней остановкой перед особыми тройками».

Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления «Новичком».

Изначально рейс Навального должен был приземлиться во Внуково, команда политика призвала его сторонников встретить его там. По оценке проекта «Белый счётчик», встречать Навального во Внуково приехали около двух тысяч человек. Собравшихся в аэропорту разогнал ОМОН.

Среди задержанных во Внуково были сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов, помощник Навального Илья Пахомов, менеджер штаба политика Анастасия Кадетова, юрист Алексей Молокоедов и оппозиционер Константин Котов, осуждённый по «дадинской статье».

Самого Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево и доставили в отдел полиции Химок.