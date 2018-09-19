Суд на полтора года ограничил свободу режиссёру Николаю Коляде по делу о ДТП

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил режиссёру Николаю Коляде 1 год и 6 месяцев ограничения свободы по делу о нарушении ПДД, которое привело к дорожной аварии с тяжкими травмами, пишет E1.ru. Таким образом, судья частично удовлетворил прошение гособвинения, требовавшего, помимо ограничения свободы, лишить режиссёра прав на вождение автомобиля на 3 года и назначить ему выплату компенсации потерпевшему — 430 тысяч рублей за утраченный заработок и 500 тысяч рублей за моральный вред.

Коляда обязан не изменять места жительства, не выезжать за пределы Екатеринбурга без согласия, отмечаться раз в месяц. Его не будут лишать водительских прав. Также режиссёр должен выплатить моральный вред пострадавшему Кириллу Генералову в сумме 200 тысяч рублей. Материальный ущерб за утраченный заработок суд не посчитал возможным рассмотреть и запросил дополнительные доказательства, дело будет рассматриваться в гражданском порядке.

Ранее Николай Коляда признал свою вину, принёс потерпевшему извинения и выплатил ему 200 тысяч рублей. Его защита просила прекратить уголовное дело и назначить Коляде судебный штраф. Суд в ходатайстве отказал, но назначил рассмотрение дела в особом порядке, с учётом положительной характеристики режиссёра, его состояния здоровья и частичного возмещения ущерба.

Авария, из-за которой Николай Коляда стал подсудимым, произошла 10 июля 2017 года на дублёре Сибирского тракта. Коляда ехал на своем «Рено Дастер» со скоростью 40–50 километров в час в условиях плохой видимости. На части дороги вёлся ремонт, был срезан асфальт. При перестроении в левый ряд, где слой асфальта был лучше, Коляда чуть снизил скорость и не обратил внимания на движущийся по этой полосе автомобиль. В результате в него въехал «Хёндэ Санта Фе». От удара автомобиль драматурга перевернулся на левый бок на обочину, вторая машина улетела в кювет и врезалась в дерево.

В аварии получил травмы 37-летний Кирилл Генералов, выступающий в деле в качестве потерпевшего. В больнице он пролежал 10 дней, как говорится в материалах дела, со смещением позвонков.