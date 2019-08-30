Суд лишил водительских прав экс-прокурора Пригородного района Игоря Вейса за пьяную езду

Мировой судья участка № 9 Ленинского района Екатеринбурга Евгения Колесникова лишила водительских прав на 1,5 года экс-прокурора Пригородного района Игоря Вейса. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе суда. Кроме этого, бывший силовик должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, 9 июля около 19:30 в центре Нижнего Тагила, на улице Газетной, нарядом дорожно-постовой службы был остановлен красный Opel Astra, за рулём которого находился Вейс. Сотрудники полиции заподозрили водителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, провели освидетельствование с помощью алкотестера и составили протокол по статье КОАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Позднее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области АН «Между строк» заявили, что по данному факту ведомством инициирована служебная проверка. 31 июля стало известно, что Игорь Вейс написал заявление об увольнении по собственному желанию. С 1 августа исполняющим обязанности прокурора Пригородного района Свердловской области назначен Павел Ашеев, до этого занимавший должность заместителя Игоря Вейса.