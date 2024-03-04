Суд лишил статуса резидента «Титановой долины» компанию «Ферростар» и назначил ей штраф 5 млн рублей за невыполнение условий соглашения

Арбитражный суд Свердловской области поддержал требования регионального министерства инвестиций и лишил статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» компанию «Ферростар».

«Расторгнуть соглашение № 16 от 23.12.2019 об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне, созданной на территориях муниципальных образований Верхнесалдинский городской округ, Сысертский городской округ и город Екатеринбург Свердловской области, заключённое между Министерством инвестиций и развития Свердловской области с акционерным обществом “Ферростар”. Взыскать с акционерного общества “Ферростар” в пользу Министерства инвестиций и развития Свердловской области штраф в сумме 5 000 000 рублей», — сказано в решении суда.

Причиной расторжения соглашения и наложения штрафа стало невыполнение АО «Ферростар» обязательств по инвестированию в проект, который компания заявляла к реализации на территории ОЭЗ. АО «Ферростар» получило статус резидента «Титановой долины» в декабре 2019 года, компания планировала построить металлургический завод по производству гранулированного (литейного чугуна) мощностью около 40 тысяч тонн в год и инвестировать в производство почти 2,3 млрд рублей.

«Пунктом 2.5.2 Соглашения установлено, что в ходе выполнения мероприятий, предусмотренных бизнес-планом, АО “Ферростар” должно осуществить инвестиции в сумме не менее чем 2 277 080 000 (два миллиарда двести семьдесят семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей, в том числе капитальные вложения в сумме не менее чем 2 244 080 000 (два миллиарда двести сорок четыре миллиона восемьдесят тысяч) рублей. Резидентом инвестиции в проект не осуществлены. Таким образом, по расчёту истца, штраф в размере 5% от 2 277 080 000 рублей составляет 113 854 000 рубля. В связи с тем, что пунктом 5.2 Соглашения установлен максимальный размер штрафа 5 000 000 рублей, истец просит взыскать с АО “Ферростар” в связи с досрочным прекращением действия Соглашения штраф в размере 5 000 000 рублей», — сказано в решении суда.

Ранее Министерство инвестиций и развития Свердловской области обратилось в Арбитражный суд региона с исками о расторжении соглашений с АО «Верхнесалдинский металлургический завод», АО «Ферростар», ООО «ГИГ-Екатеринбург» и ООО «Сибеко системы сидений».