«Титановая долина» разрывает соглашения с четырьмя резидентами, которые планировали вложить в свои проекты в ОЭЗ более 4 млрд рублей, но так и не приступили к работе

Свердловские власти исключат из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Верхней Салде четырёх резидентов, планировавших создание производств с вложением более 4 млрд рублей. После подписания соглашений с компаниями работа так и не началась. По данным сайта «Титановой долины», большинство участков площадки в Верхней Салде пустует. Министерство инвестиций и развития Свердловской области обратилось в Арбитражный суд региона с исками о расторжении соглашений с АО «Верхнесалдинский металлургический завод», ООО «Ферростар», ООО «ГИГ-Екатеринбург» и ООО «Сибеко системы сидений».

Отсутствие доходов от нереализованных проектов обернётся убытками для бюджета региона. Для работы компаний на территории «Титановой долины» была построена железная дорога по концессионному соглашению с РЖД. На отправку грузов с предприятий делались ставки, но с уходом компаний загрузить построенную инфраструктуру, куда вложено 1,6 млрд рублей, не удастся и на 50%, а региональные власти вынуждены будут вернуть РЖД недополученные доходы, пишет «Правда УрФО».

«Компании по условиям заключённых соглашений планировали приступить к реализации проектов с 2019 года. Однако условия соглашений не выполнялись: деятельность на территории ОЭЗ “Титановая долина” резидентами не велась. В числе причин указывались ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, санкции в отношении России со стороны недружественных стран», — отмечают в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области.

«Верхнесалдинский металлургический завод» планировал производство гранулированного чугуна мощностью 40 тысяч тонн в год с вложениями 1,1 млрд рублей. «Ферростар» заявлял о планах производства железа прямого восстановления с инвестициями в 2,3 млрд рублей. Компания «ГИГ-Екатеринбург» готовила проект производства электроизоляторов с вложением 693 млн рублей, но перенесла его в Челябинскую область, так как ОЭЗ не смогла обеспечить подключение выделенного участка к газоснабжению. Производитель сидений для самолетов «Сибеко Системы Сидений» хотел вложить 120 млн рублей.