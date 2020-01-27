Суд Карпинска приговорил к условным срокам трёх «свидетелей Иеговы»

Карпинский районный суд Свердловской области признал трёх участников запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы» — Александра Пряникова, Венеру Дулову и её дочь Дарью Дулову — виновными в преступлении по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности религиозной организации, запрещённой судом в связи с осуществлением экстремистской деятельности»), со ссылкой на консультанта суда Галину Пичужкину пишет Znak.com.

Как говорится в материалах дела, мужчина и мать с дочерью проповедовали своё учение среди жителей города, пропагандировали «идеи превосходства одних групп людей над другими», «возбуждали религиозную рознь». Следователи считают, что обвиняемые распространяли в городе информацию, печатные материалы, воспроизводили видео- и аудиоматериалы о «Свидетелях Иеговы», «желая оказать психологическое воздействие на общество, с целью пропаганды идей превосходства одних групп людей над другими, возбуждения религиозной розни, пропаганды исключительности». Уголовное дело на них завели после того, как они посетили дом оперуполномоченной ОП № 32, которая обратилась в полицию после их визита.

Пряникова приговорили к 2,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, Венере Дуловой назначили 2 года условно с испытательным сроком 2 года, её дочь Дарью приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

«Если они нарушат ограничения, установленные испытательным сроком, им могут назначить реальное лишение свободы», — пояснила Пичужкина.

Гособвинение настаивало на более жёстком наказании — во время прений Александру Пряникову и Венере Дуловой запрашивали 3 года лишения свободы условно, а Дарью просили наказать на 2 года лишения свободы условно.

Александр Пряников сообщил, что сейчас они ждут, пока им выдадут постановление и копии протоколов судебных заседаний, после этого они собираются обжаловать решение.