Суд арестовал восьмерых участников массовых беспорядков на амурском предприятии «Газпрома»

Благовещенский городской суд арестовал до 20 сентября восьмерых из 11 наиболее активных участников массовых беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе, со ссылкой на представителя СКР Алексея Лубинского пишет РИА Новости.

Ранее, 20 июля, СК сообщал о задержании 11 наиболее активных участников массовых беспорядков на АГПЗ и об избрании для двоих из них меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Благовещенский городской суд избрал ещё для шести человек, то есть всего восемь, меру пресечения — заключение под стражу на 2 месяца, в СИЗО они пробудут до 20 сентября. Решается вопрос по мере пресечения ещё для троих человек», — сказал Лубинский.

Ранее сообщалось, что рабочие, которые заняты на объекте строящегося газоперерабатывающего завода, устроили погром на территории подрядной организации «Ренейссанс». Усмирять рабочих пришлось бойцам ОМОНа.

По факту происшествия возбуждены дела о массовых беспорядках (212 УК РФ) и хулиганстве (213 УК РФ). Прокуратура Амурской области выяснила, что подрядная организация ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» задолжала порядка 14,4 млн рублей более тысяче работников. Кроме того, в отношении подрядчика возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 18.9 КоАП («Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан»).

По факту невыплаты зарплаты возбуждено дело по части 1 статьи 5.27 КоАП («Нарушение трудового законодательства»). Руководителям организаций, участвующих в строительстве АГПЗ, внесены представления.