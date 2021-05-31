Суд арестовал экс-силовика, открывшего стрельбу с балкона жилого дома

Судья Чкаловского районного суда Николай Тараненко отправил бывшего полицейского Сергея Болкова под арест на 1 месяц и 29 суток — до 29 июля, пишет E1.ru. Сторона обвинения просила об аресте до 31 июля.

По мнению судьи, находясь на свободе, арестованный может пытаться скрыться от следствия.

«В представленных материалах содержится достаточно данных о совершении преступлений и причастности к ним Болкова. На этом этапе нет оснований применения более мягких мер вроде домашнего ареста или подписки о невыезде», — сказал судья.

Ранее сам Болков рассказал на суде, что события помнит урывками. Он подтвердил, что беспорядочно стрелял с балкона, но объяснить поведение не смог.

Адвокат арестованного заявлял, что Болков раскаялся и тяжесть преступления не должна являться основанием для ареста. Он впервые привлекается к уголовной ответственности и имеет свою квартиру, скрываться он не намерен. Адвокат просил отказать в аресте.

Напомним, накануне около 20:00 48-летний мужчина начал стрелять из окна жилого дома на Химмаше по прохожим и машинам. Он ранил двух человек — 41-летнего сотрудника Росгвардии и девятилетнюю девочку, которая сейчас находится в тяжёлом состоянии. Пуля угодила в проезжающий автомобиль, в котором находилась семья из трёх человека. За весь период стрельбы было повреждено как минимум семь автомобилей, пули угодили в стёкла, колёса и кузов. По словам полковника Валерия Горелых, всего задержанный мужчина сделал несколько десятков выстрелов — на месте происшествия найдено более 70 гильз. Кроме этого, следователи обнаружили ещё 47 гильз на придомовой территории.

Около 22:00 мужчину задержали, он оказывал сопротивление и несколько раз выстрелил в сторону бойцов СОБР Росгвардии.

В отношении Болкова возбуждено уголовное дело по подпунктам «а», «в», «е», «и» части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ и статье 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ход расследования дела стоит на личном контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.